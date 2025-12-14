Dëmtohen disa varre në Obiliq, Policia nis hetimet

Dyshohet se të shtunën, në Obiliq, nga persona të panjohur janë dëmtuar pllaka e një varri dhe vazot e dy varreve tjera.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë njësitë përkatëse policore, të cilat po kryejnë hetimet e nevojshme për zbardhjen e ngjarjes.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, për këtë rast është njoftuar edhe prokurori.
