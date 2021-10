Dita Botërore e Makaronave, ja pse duhet festuar

Dita Botërore e Makaronave festohet çdo vit më 25 tetor që nga viti 1995 me iniciativa promovuese dhe informuese dhe evente anësore në mbarë botën.

Konferenca e parë Botërore e Makaronave u mbajt në Romë më 25 tetor 1995 nga 40 prodhues ndërkombëtar të makaronave. Që atëherë, bota ka bashkuar forcat dhe çdo tetor i bën haraç një prej ushqimeve më të shijshme dhe të gjithanshme që është njohur nga UNESCO si Trashëgimia Kulturore Jomateriale e Njerëzimit. Pavarësisht nëse preferoni spageti, rigatoni apo pappardelle, me siguri do t’ju pëlqejë kjo festë. Veprimtaria synon të maksimizojë promovimin e një ushqimi të shkëlqyer, të shëndetshëm, ushqyes, të aksesueshëm dhe të qëndrueshëm dhe të nxjerrë në pah rrjedhën e tyre historike.

Kjo është një ditë kur adhuruesit e karbohidrateve gëzohen dhe festojnë dashurinë e tyre për makaronat. Referencat për makaronat mund të gjenden që në 1154 në Sicili. Është një ushqim shumë i gjithanshëm, në shumë forma dhe përmasa që mund të shërbehet i nxehtë ose i ftohtë, si pjatë kryesore, si pjatë anësore ose si sallatë.

Pse ne i duam makaronat

Janë të lehta për t’u gatuar, ekonomike dhe na ngopin

Sado fillestarë që të jeni në kuzhinë, patjetër që mund të bëni një pjatë makaronash. Përveç kësaj, ato nuk kushtojnë dhe janë padyshim një zgjidhje e kënaqshme ushqimore. Të karbohidratet si makarona japin glukozë, e karburantit të mëdha për të trurit dhe muskujve. Makaronat janë një burim i shkëlqyer i karbohidrateve komplekse dhe siguron një çlirim të ngadaltë të energjisë.

Kanë përfitime shëndetësore

Makaronat (veçanërisht drithërat) mund të ndihmojnë në ruajtjen e energjisë gjatë gjithë ditës për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të karbohidrateve. Ato përmbajnë gjithashtu acid folik dhe kanë një indeks të ulët glicemik, që do të thotë se nuk ka gjasa të shkaktojnë rritje të pakëndshme të sheqerit në gjak. Përveç kësaj, është një mënyrë e shkëlqyer për të marrë pjesën tuaj të rekomanduar ditore të drithërave të plota.

Mund të përshtaten me çdo vakt

Nëse nuk keni marrë proteinat e rekomanduara të ditës, mund të shtoni pak pulë ose peshk në një pjatë makaronash. Ose nëse ju kanë munguar sërish perimet, thjesht kombinoni të preferuarat tuaja me makaronat që do të bëni. Mund t’i kombinoni gjithmonë me një salcë domate të pasur me antioksidantë ose nëse i kushtoni vëmendje kalorive ose preferoni diçka më të lehtë, thjesht shtoni pak vaj ulliri të mirë dhe barishte të freskëta. Është e sigurt që ka një pjatë makarona që i përshtatet çdo humori dhe nevoje. Në fakt, për ata që ia dalin mirë në kuzhinë dhe janë krijues, recetat janë të pafundme.

Në një kohë kur shumica prej nesh jetojnë me ritme të shpejta dhe kërkuese dhe janë të prirur ndaj “dietave magjike”, makaronat mbeten një ushqim i shëndetshëm, i shijshëm dhe i dashur në mbarë botën.