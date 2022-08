​Dobitë befasuese të konsumimit të orizit të bardhë

Ju mund të keni dëgjuar orizin e bardhë të referuar si një “karbohidrate e keqe” ose një burim i kalorive boshe. Por a ia vlen të anashkalohet plotësisht?

Nutricionistja Lauren Manaker foli për Eat This Not That për atë që ngrënia e orizit të bardhë i bën vërtet trupit tuaj dhe çfarë efektesh befasuese ka, disa pozitive dhe disa negative.

Më shumë energji

“Orizi i bardhë është burim i karbohidrateve, të cilat janë burimi kryesor i energjisë për trupin tuaj”, thotë dietologia.

Ai gjithashtu vë në dukje se shumë lloje të orizit të bardhë janë të fortifikuara me vitamina B, të cilat gjithashtu mund të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të energjisë.

Sipas hulumtimit të botuar në revistën Nutrients, të gjitha vitaminat B, me përjashtim të folatit, përfshihen në të paktën një hap të prodhimit të energjisë brenda qelizës.

Marrja shumë e vogël e këtyre vitaminave do të kufizojë prodhimin e energjisë së trupit tuaj, gjë që mund të ketë një ndikim negativ në shëndetin tuaj metabolik dhe të përgjithshëm.

Marrja e arsenikut

Arseniku është një element gjurmë që, nëse konsumohet shpesh dhe në sasi të mëdha, mund të çojë në disa rezultate të pakëndshme shëndetësore.

“Arseniku u gjet në oriz, kështu që kur konsumoni këtë drithë, mund ta merrni edhe këtë element”, paralajmëron dietologia Manaker.

Edhe pse orizi i bardhë ka më pak arsenik se orizi kafe, është ende e rëndësishme të shmangni konsumin e tepërt dhe të ndryshoni kokrrat.

Kontrolloni gjithashtu nëse nivelet e arsenikut janë më të ulëta apo më të larta në rajonin nga vjen orizi.

Kocka më të forta

Rezulton se ngrënia e orizit të bardhë ofron shumë fleksibilitet kur bëhet fjalë për shëndetin e kockave.

“Të gjithë e dimë se kalciumi dhe vitamina D janë lëndë ushqyese të rëndësishme për shëndetin e kockave, por një lëndë ushqyese e panjohur për shëndetin e kockave, mangani, gjendet në orizin e bardhë”, pohon ky nutricionist.

Ndjeshmëria ndaj zhvillimit të sindromës metabolike

Megjithëse nevojiten më shumë të dhëna, disa studime sugjerojnë një lidhje midis konsumit të orizit të bardhë dhe rrezikut të sindromës metabolike, vëren Manaker.

Sindroma metabolike është një grup kushtesh që ndodhin së bashku, duke rritur rrezikun e sëmundjeve të zemrës, goditjes në tru dhe diabetit të tipit 2, dhe përfshin sheqer të lartë në gjak, yndyrë të tepërt rreth belit, presion të lartë të gjakut dhe nivele jonormale të kolesterolit ose triglicerideve.

Një studim i botuar në revistën Heart Asia sugjeroi se ata që konsumonin më shumë oriz të bardhë ishin të lidhur me një rrezik 30% më të lartë të sindromës metabolike. Edhe pse jo serioze, është ende mjaft e rëndësishme për të konsideruar zëvendësimin e orizit të bardhë me diçka tjetër.