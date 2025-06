Dodge prezanton limuzinën elektrike Charger Daytona

Dodge ka prezantuar një makinë të re të madhe, shumë të fuqishme dhe të shpejtë, limuzinën Dodge Charger Daytona, që është një makinë “muskuloze” me katër dyer.

Charger Daytona ka dy motorë elektrikë dhe një bateri 100.5 kWh dhe bazohet në platformën STLA Large 400V të Stellantis.

Motorët elektrikë të lartpërmendur ofrojnë 679 kuaj fuqi dhe 850 Nm çift rrotullues, të cilat janë të mjaftueshme për përshpejtim nga 0 në 100 km/orë në 3.3 sekonda dhe një shpejtësi maksimale prej 216 km/orë.

Kjo makinë përshkon 402 metra në 11.5 sekonda dhe lëshon një tingull shkarkimi të simuluar nga Fratzonic. Shoferi ka në dispozicion disa mënyra drejtimi, dhe makina vjen me fellne 20 inç dhe ka një diferencial mekanik me rrëshqitje të kufizuar.

Një paketë pajisjesh për pistën është gjithashtu në dispozicion, i cili përfshin aksesorë të tillë, si rrota aliazhi, një spoiler të pasmë me ngjyrë të zezë me shkëlqim, amortizatorë adaptivë me dy valvula dhe një pajisje për mbledhjen e të dhënave.

Makina ka katër dyer, dhe me versionin me dy dyer ndan të njëjtën linjë çatie, bagazhin dhe fasadën e përparme dhe të pasme, kështu që në shikim të parë ato mund të ndërrohen. Fakti është se të dy modelet duken si kupe me të vërtetë të gjata.

Dyert shtesë u shtuan jo vetëm për praktikë, por edhe për të tërhequr më shumë vëmendjen te pjesa e pasme masive e Charger, që e bën këtë karroceri më të gjerë se çdo tjetër në industri. Gjithçka është e kombinuar në një mënyrë të përsosur.

Klientët mund të marrin linja të ndryshme prerjesh, dhe është gjithashtu në dispozicion trajnim njëditor në shkollën e garave Radford. Brenda, ka një ekran 16-inç që funksionon si panel instrumentesh, dhe gjithashtu ka një ekran qendror 12.3-inç të sistemit infotainment.

Modeli është i pajisur me ndriçim ambiental me 64 ngjyra, si dhe detaje që i bëjnë homazh Charger-it të vitit 1968.