Ekspertët zbulojnë 11 vendet e punës që do të jenë të sigurta nga ‘pushtimi’ nga inteligjenca artificiale

Inteligjenca artificiale është këtu për të kërcënuar disa vende pune që janë në rrezik të zhduken, por ka disa profesione që do të lulëzojnë për dekada.
Pavarësisht përparimeve në AI dhe teknologji në përgjithësi, shumë njerëz janë nervozë kur bëhet fjalë për vendin ku mund të na çojë në dekadën e ardhshme.
Mendje të ndritura si Stephen Hawking dhe Bill Gates na kanë paralajmëruar për këtë, ndërsa ekziston personi më i pasur në botë, Elon Musk, i cili është i njohur për përdorimin e saj në bizneset e tij, veçanërisht në X.
Por cilat vende pune janë të sigurta nga AI, të cilat pa dyshim do të qëndrojnë për shumë vite që do të vijnë?
James Reed, drejtori ekzekutiv i Reed, zbuloi se cilat janë vendet e punës të mbrojtura nga AI, në një artikull për This Is Money.
Kujdesi shëndetësor dhe social
Sipas Reed, AI mund të shohë kujdesin shëndetësor të “transformuar” në të gjithë botën. Megjithatë, është jashtëzakonisht e rëndësishme që një “prekje njerëzore” të mbetet pjesë e çdo forme kujdesi.
Ai shpjegon se “asistentët e kujdesit punojnë me individë të moshuar, me aftësi të kufizuara ose të cenueshëm, duke ofruar empati, rehati dhe mbështetje të personalizuar që asnjë algoritëm nuk do të jetë kurrë në gjendje ta përsërisë”.
Mësues
Reed vëren se AI nuk do të jetë në gjendje t’i kuptojë nxënësit që mund të kenë vështirësi me studimet e tyre, kështu që profesioni popullor i një mësuesi nuk mund të zëvendësohet aq lehtë nga mësuesit robotë.
“Nxënësit kanë nevojë për inkurajim, angazhim shoqëror dhe modelim në mënyra që asnjë AI nuk mund t’i ofrojë”, shtoi ai.
Konsulent rekrutimi
Organizimi i intervistave, shikimi i CV-ve dhe zgjedhja e një kandidati të përshtatshëm është sigurisht një rol që AI mund ta marrë përsipër, por Reed mendon se një prekje njerëzore është ende e nevojshme.
“Makinat mund të thjeshtojnë detyrat, por ato nuk mund të përsërisin intuitën dhe empatinë njerëzore të nevojshme për të bërë përputhjen e duhur dhe për të udhëhequr karrierat”, thotë ai.
Siguria kibernetike
Reed mendon se ekziston një e ardhme ku ekspertët e sigurisë kibernetike mund të punojnë së bashku me këtë pjesë mbresëlënëse të teknologjisë.
Pra, rolet në teknologji, edhe pse shpesh janë punët që diskutohen si më të kërcënuara nga rritja e AI-së, kanë nevojë që njerëzit të qëndrojnë për shkak të hakerave.
“Hakerët nuk veprojnë sipas një modeli të parashikueshëm: ata sjellin risi, shfrytëzojnë sjelljen njerëzore dhe përshtaten në kohë reale. Specialistët më të mirë të sigurisë kibernetike mendojnë si hetues dhe strateg, duke deshifruar kërcënimet komplekse në mjedise që ndryshojnë çdo ditë”, shtoi Reed.
Paramedikët
“AI mund të përfundojë duke ndihmuar me diagnostikimin ose planet e reagimit ndaj emergjencave, por nuk do të jetë kurrë në gjendje t’i përgjigjet fizikisht emergjencave ose të ushtrojë gjykimin dhe dhembshurinë e nevojshme gjatë krizave”, theksoi Reed.
Pra, me pak fjalë, inteligjencës artificiale nuk mund t’i besohet për të shpëtuar jetën e njerëzve.
Profesionist
Sipas Reed, njerëzit e profesioneve si elektricistët, hidraulikët dhe zdrukthëtarët mund të qetësohen duke e ditur se puna e tyre nuk është në rrezik.
AI nuk do të funksiononte aq mirë në këtë sektor, thotë ai, për shkak të “zgjidhjes së problemeve në botën reale” që është e nevojshme për këto lloj profesionesh.
Topograf banesor
Reed shpjegon se “raporti i një topograf mund të ndikojë në negociatat mbi një shitje prone, miratimin e hipotekës ose pajtueshmërinë me standardet e ndërtimit”.
Me fjalë të tjera, të qenit një topograf banesor kërkon “gjykim të thellë profesional”, që do të thotë se AI thjesht nuk mund ta kryejë këtë rol e vetme.
Agjent patundshmërish
Edhe pse vlerësimet automatike të pronave këto ditë nuk janë aq të rralla, Reed mendon se AI nuk do t’i marrë përsipër ata që janë agjentë patundshmërish, por përkundrazi do t’i ndihmojë ata në punën e tyre.
“Njerëzit do të mbeten qendrorë në procesin e agjencisë së imobiliarëve”, thotë Reed, pasi blerja e një shtëpie është një nga vendimet më të mëdha që mund të merrni në jetën tuaj.
Punonjësit e hotelerisë
Reed thotë se opinioni ende e do një prekje personale, edhe pse nuk është tamam e pazakontë që hotelet të kenë një sistem regjistrimi ku nuk flisni me asnjë anëtar të stafit, ose mund të keni parë një robot që ju shpërndan ushqimin në një restorant më parë.
Sipërmarrës
Ndërsa AI mund t’i ndihmojë sipërmarrësit në idetë e tyre, nuk ka asnjë shans që njerëzit të zëvendësohen nga teknologjia, argumenton Reed.
“Sipërmarrësit më të mirë mësojnë nga dështimi dhe mund të marrin një ide që duket keq në letër dhe të gjejnë një mënyrë për ta bërë atë të funksionojë”, shpjegoi ai.
“AI mund të bëhet një mjet i fuqishëm në mjetet e tyre, por nuk do të zëvendësojë shkëndijën njerëzore që mund të krijojë industri krejtësisht të reja”, shtoi ai.
Kujdestare fëmijësh dhe punonjëse çerdheje
Ngjashëm me profesionin e një mësuesi, foshnjat duhet të marrin ndërveprimin njerëzor për zhvillimin e tyre, në vend të ndërveprimit nga robotët.
“Prindërit dhe praktikuesit bien dakord që, ndërsa makinat mund të ndihmojnë me disa detyra të thjeshta, ato nuk mund të zëvendësojnë spontanitetin e lojës ose ngrohtësinë e ndërveprimit njerëzor që përcakton kujdesin cilësor për fëmijët”, përfundoi Reed.