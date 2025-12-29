Ekzekutohet pagesa e shtesës për fëmijët dhe pensionistët

Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati ka njoftuar se janë ekzekutuar pagesat shtesë e njëhershme në vlerë 100 euro për fëmijët dhe pensionistët.
Kjo shtesë është edhe për kategoritë e luftës, aftësive të kufizuara.
“Ashtu siç kishte njoftuar Kryeministri Kurti javën që shkoi, sot kemi bërë transferimin e shtesës së njëhershme prej 100 eurove për fëmijët 0-16 vjeç, si dhe për përfituesit e pensioneve bazike, kontributive, kategoritë e luftës, aftësive të kufizuara, dhe skemave tjera sipas kritereve të përcaktuara në vendim. Varësisht nga banka ku përfituesit kanë llogarinë, në orët në vijim do të pranojnë edhe mjetet e transferuara”, ka njoftuar Murati.