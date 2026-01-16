Ericsson do të shkurtojë 1,600 vende pune në Suedi

Grupi suedez i telekomunikacionit Ericsson ka njoftuar Shërbimin Publik të Punësimit Suedez për një reduktim të propozuar të numrit të punonjësve që mund të ndikojë në afërsisht 1,600 pozicione në Suedi.
Masa përshkruhet si pjesë e përpjekjeve të kompanisë për të forcuar pozicionin e saj konkurrues.
Sipas Ericsson, reduktimi i propozuar i stafit lidhet me iniciativa globale që synojnë përmirësimin e pozicionit të kostos së kompanisë, duke ruajtur investimet në lidershipin teknologjik dhe ekzekutimin e strategjisë së saj afatgjatë.
Kompania ka filluar negociatat me sindikatat përkatëse suedeze.
Ericsson deklaron më tej se iniciativat për të rritur efikasitetin operacional do të vazhdojnë në të gjithë grupin, por se këto nuk do të komunikohen veçmas.
Sipas kompanisë, reduktimi i stafit është pjesë e përpjekjeve për të siguruar ofrimin e rrjeteve të programueshme me performancë të lartë, me qëllim mundësimin e diferencimit të shtuar të shërbimeve dhe mundësive të reja të monetizimit.
Organizata suedeze e Ericsson aktualisht punëson afërsisht 13,222 persona, që do të thotë se rreth 12% e fuqisë punëtore mund të preket nga njoftimi.
Kompania nuk ka specifikuar se cilat lloje rolesh ose fushash biznesi në Suedi mund të ndikohen nga reduktimi i propozuar i stafit.