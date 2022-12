ESB vërtetoi edhe një herë potencialin e Jimny të Suzuki

Tuneri japonez ESB ka vërtetuar edhe një herë potencialin e Suzuki Jimny kur bëhet fjalë për akordimin me dy paketa modifikimi krejtësisht të ndryshme.

Jimny ka dëshmuar të jetë baza e përsosur për lloje të ndryshme modifikimesh falë natyrës së thjeshtë, retro dhe të ashpër. ESB është një nga një numër akordues që ofrojnë një sërë shtesash për këtë SUV, dhe në këtë rast ato shtesa grupohen në dy paketa të ndryshme të quajtura LST dhe LST-Up.

Të dyja paketat nga akorduesi Osaka përfshijnë shtesa të fascias së përparme që i japin atij një pamje “angry2”, si dhe rrota të lehta 16 inç CLS TC01, flakë parafango, një spoiler të madh të pasmë (bisht rosash), si dhe një shall të sheshtë. , por ngjashmëritë mbarojnë këtu.

Dallimi më i rëndësishëm është në pezullimin, pasi LST ka susta që ulin Jimny me 40 deri në 90 mm, ndërsa LST-Up përfshin komponentë për të ngritur SUV-in me 76 mm. Gjithashtu, ka goma të ndryshme në buzë, LST ka goma Nankang në madhësi 195/50R16, dhe goma LST-Up Maxis në madhësi 245/70R16 me shumë më tepër kapje të nevojshme për aventurat jashtë rrugës.

Fokusi në bodykit është gjithashtu i ndryshëm. LST ka parafango sportive më të thella dhe më të larta të lidhura me parafango më të gjerë me anë të shtesave, dhe LST-Up merr parafango më të hollë jashtë rrugës që ekspozojnë një pjesë të madhe të pezullimit dhe gomave gjersa kombinohen me parafango “të prerë”. Ky konfigurim u zgjodh për të lejuar rrotullimin e rrotave më të mëdha pa prekur trupin, dhe në të njëjtën kohë të përmirësuar këndet jashtë rrugës në kombinim me pezullimin e ngritur. LST ka gjithashtu zgjatime parafango, dhe LST-Up një grilë shtesë dhe mbrojtje për pjesën e poshtme.

Fuqitë e fuqisë mbeten të njëjta, që do të thotë se Jimny është i disponueshëm me një motor me tre cilindra 658 cc që zhvillon 63 kuaj/fuqi dhe një motor 1.5 litërsh me katër cilindra me aspirim natyral që jep 101 kuaj/fuqi.

Ata që kanë tashmë një Jimny do të paguajnë 4,469 dollarë për modifikimet LST, ose 2,939 dollarë për LST-Up, pa përfshirë koston e pezullimit të përforcuar.

Ndërkohë jemi në pritje të ardhjes së Jimny-t të rinovuar, të cilin do ta shohim në vitin 2023 dhe pritet edhe teknologjia hibride e butë.