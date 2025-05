Finalistët e të gjitha garave evropiane: Ja kur dhe ku luhen duelet për trofe

Pas dramës së mbrëmshme në stadiumin Artemio Franchi në Firence, u bënë të njohura çiftet e të gjitha ndeshjeve finale të garave evropiane të klubeve.

I fundit që vulosi biletën për në finale ishte Real Betis, i cili pas kohës shtesë mundi Fiorentinën me rezultatin total 4-3 dhe iu afrua trofeut në Ligën e Konferencës.

Fiorentina arriti të kompensojë disavantazhin nga ndeshja e parë gjatë 90 minutave të rregullta dhe të festojë me fitore 2-1, por në 30 minutat shtesë skuadra spanjolle luajti më mirë dhe mori kualifikimin.

Heroi i Betisit ishte Abde Ezzalzouli, i cili shënoi me një asistim nga Antony në minutën e 97-të të ndeshjes dhe shënoi për 2-2 në ndeshjen e dytë. Betis u kualifikua në finale falë një fitoreje 2-1 në ndeshjen e parë dhe tani do të luajë kundër Chelseat në finalen për trofeun e Ligës së Konferencës.

Chelsea arriti në finale me lehtësi mbrëmë, pasi fitoi 1-0 ndaj Djurgarden dhe siguroi një fitore me rezultat të përgjithshëm 5-1 në ndeshjen me dy ndeshje.

Në Ligën e Evropës, Manchester Unitedi eliminoi Athletic Bilbaon pas fitores 4-1 mbrëmë apo 7-1 me rezultat përfundimtar, teksa Tottenham Hotspur eliminoi Bodo/Glimt me fitore të përgjithshme 5-1.

Liga e Kampionëve do të jetë ‘qershia mbi tortë’ e të gjitha finaleve evropiane, me Interin që luan ndaj Paris Saint-Germain, pasi eliminuan në gjysmëfinale ekipe si Barcelona dhe Arsenali.

Orari i finaleve të garave evropiane

Finalja e Ligës së Evropës – 21 maj, ora 21:00

Tottenham Hotspur – Manchester United (Estadio San Mames, Bilbao)

Finalja e Ligës së Konferencës – 28 maj, ora 21:00

Real Betis – Chelsea (Tarczynski Arena Wroclaw, Wroclaw)

Finalja e Ligës së Kampionëve – 31 maj, ora 21:00

Paris Saint-Germain – Inter (Allianz Arena, Munich)