Fjetja vonë rrit me 79% rrezikun për sëmundjet e zemrës

Sy të rinj për robotët dhe mjetet me lëvizje autonome. Një grup pune kërkimor ka krijuar një sistem shikimi artificial që është në gjendje të regjistrojë, përpunojë e drejtojë lëvizjen në mënyrë më të shpejtë dhe efikase sesa syri i njeriut, dhe gjithashtu edhe 4 herë më shumë në krahasim me sistemet operative aktualisht.
Sistemi i krijuar ka imituar atë që bën syri dhe shikimi i njeriut dhe, si rrjedhojë, identifikon falë ndryshimeve të dritës zonat ku ndodh lëvizja, duke kursyer fuqi kalkulimi dhe energjie për objektet që janë të ndaluara dhe nuk përbëjnë interes për veprimet.
Gjatë provave, teknologjia e re ka rezultuar shumë e saktë, më e shpejtë në regjistrimin e veprimit dhe madje shumë më e shpejtë edhe se shikimi human.
Do duhen verifikime të mëtejshme për të arritur më pas tek faza e implementimit në teknologjitë, kryesisht ato të drejtimit të automjeteve me lëvizje autonome, por edhe robotëve humanoidë.
Studimi është publikuar në revistën shkencore Nature Communications.