Ford Mustang GT 2024 shndërrohet në një Lightning McQueen

Një pronar i Ford Mustang GT të ri 2024 zgjodhi një lloj modifikimi tjetër, duke e bërë atë të duket si një version real i Lightning McQueen nga filmi i animuar “Cars” të Pixar.

Projekti filloi me një Ford Mustang krejt të ri, të gjeneratës së shtatë, të pajisur me motorin V8 5.0-litërsh me aspirim natyral dhe të lyer në bojën “Race Red”.

Hapi tjetër ishte aplikimi i veshjes speciale me grafika të verdha, të bardha dhe të kuqe të frymëzuara nga vetura e filmit.

Mbështjellësi përmban numrin 95 sipër rrufesë që shndërrohet në flakë, dhe dekoratave sponsorizuese “Rust-eze” që u shfaqën në filmin Cars 3.

Pronari bëri përpjekje të mëdha, madje duke shtuar edhe syzet e firmës në xhamin e përparmë, të cilat supozohet se nuk pengojnë dukshmërinë falë një filmi transparent.

Për më tepër, skajet u lyen në një nuancë të kuqe që përputhet, gomat Continental kanë shkronja të bardha “Lightyear” dhe tre vija të kuqe u aplikuan në xhamin e pasmë.

Përveç modifikimeve vizuale, Mustang është përmirësuar me një grup sustash uljeje RTR, duke e sjellë atë më afër tokës për pamje më legjitime të veturave të garave.

Motori 5.0-litërsh Coyote V8 nën kofano mbetet në gjendje të disponueshme, duke prodhuar 480 kuaj fuqi dhe 562 njuton metër fuqi rrotulluese, por një Steeda H-Pipe e bën Mustang McQueen të tingëllojë më “egër”.