Ford njofton një tjetër tërheqje të madhe automjetesh

Problemet e prodhuesit të veturave Ford me tërheqjen e automjeteve vazhdojnë, ndërsa ai lëshon një tjetër për gati 1.5 milion automjete të vjetra.
Këto vetura mund të kenë kamera të pasme me defekt që mund të shfaqin një imazh të shtrembëruar ose të mos funksionojnë fare, duke rritur rrezikun e një aksidenti.
Tërheqja prek Ford C-Max 2015-2016 , Ford Escape 2015-2016 , Ford Explorer 2015, Ford Fiesta 2019, Ford Flex 2015-2019, Ford Fusion 2016, Ford Mustang 2020 , Ford Taurus 2015-2016 dhe 2018-2019, Lincoln MKT 2015 dhe 2019, dhe Lincoln MKZ 2015.
Ford ka filluar tashmë të informojë pronarët rreth problemit duke dërguar një njoftim të përkohshëm për zgjidhjen e tij.
Pronarët do të duhet ta çojnë automjetin e tyre në një qendër shërbimi të Ford për inspektim dhe riparim të mundshëm.
Prodhuesi i automjeteve pret të dërgojë njoftimin përfundimtar për zgjidhje deri në mesin e vitit të ardhshëm.