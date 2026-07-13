Franca i jep Ukrainës licenca për prodhimin e raketave, teksa Macron njofton mbështetje të re ushtarake

Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka njoftuar se Franca do t’i japë Ukrainës licenca për prodhimin e raketave të projektuara nga Franca, duke ndjekur atë që ai e përshkroi si një model të ngjashëm me atë që përdoret nga SHBA-ja, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media pas takimit të “Koalicionit të të Gatshmëve” në Paris, Macron tha se Ukrainës do t’i lejohet të prodhojë armë, përfshirë raketat kundër raketave balistike Aster-30, bombat precize të drejtuara AASM Hammer dhe raketat e lundrimit me rreze të gjatë SCALP.
Kjo masë është pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të forcuar kapacitetet mbrojtëse të Ukrainës, ndërsa lufta me Rusinë vazhdon.
Macron gjithashtu zbuloi se Kievi ka rënë dakord të blejë 16 avionë luftarakë Rafale, të prodhuar nga kompania franceze e hapësirës ajrore Dassault Aviation. Avionët pritet të hyjnë në shërbim në Ukrainë në vitet 2028 ose 2029.
Ai shtoi se Ukraina gjithashtu do të blejë sistemin e mbrojtjes ajrore SAMP-T, një platformë franko-italiane e projektuar për të përballuar kërcënimet nga raketat dhe avionët.
“Një forcë shumëkombëshe do të zhvillojë stërvitje ushtarake me Ukrainën në vendet fqinje”, tha Macron.