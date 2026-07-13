Siria e ShBA-ja rihapin derën ekonomike me forumin e parë të biznesit pas ndryshimit të sanksioneve

Siria do të organizojë të hënën forumin e saj të parë të biznesit me Shtetet e Bashkuara, duke shënuar një fazë të re të angazhimit ekonomik pasi Uashingtoni zbuti sanksionet e gjata ndaj Damaskut.
Ngjarja, e organizuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Industrisë e Sirisë së bashku me Këshillin e Biznesit Sirian-Amerikan, do të bashkojë zyrtarë qeveritarë, investitorë dhe udhëheqës biznesi nga të dyja vendet, sipas Agjencisë Siriane të Lajmeve Arabe (SANA).
Forumi do të fokusohet te rimëkëmbja ekonomike e Sirisë, përpjekjet për reforma dhe mundësitë e investimit, ndërkohë që do të eksplorohen mënyra për zgjerimin e bashkëpunimit ndërmjet sektorëve privatë të të dyja vendeve.
Shpresat për investime rriten pas lehtësimit të sanksioneve
Takimi vjen ndërkohë që Damasku kërkon të tërheqë investime ndërkombëtare dhe të rindërtojë lidhjet ekonomike, pas hapave të ndërmarra nga Uashingtoni për të zbutur kufizimet.
Shtetet e Bashkuara kishin lëshuar më parë Licencën e Përgjithshme 25 për Sirinë dhe kishin ofruar përjashtime sipas Ligjit Cezar (Caesar Act), për të mbështetur investimet e lidhura me përpjekjet për rimëkëmbjen e Sirisë.
Presidenti amerikan Donald Trump më vonë nënshkroi një urdhër ekzekutiv që hoqi sanksionet amerikane ndaj Sirisë, duke hapur rrugën për diskutime të reja rreth tregtisë, investimeve dhe bashkëpunimit ekonomik.
Pritet që forumi të shërbejë si një platformë ku bizneset dhe zyrtarët të diskutojnë projekte të mundshme dhe të identifikojnë fusha ku partneritetet e sektorit privat mund të mbështesin përpjekjet për rindërtimin ekonomik të Sirisë.