Vendet evropiane dhe Ukraina njoftojnë krijimin e koalicionit të përbashkët kundër raketave balistike

Ukraina dhe nëntë vende të “Koalicionit të të Gatshmëve” kanë njoftuar planet për krijimin e një koalicioni të përbashkët kundër raketave balistike, me synim forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Evropës ndaj kërcënimeve të ardhshme raketore, transmeton Anadolu.
Udhëheqësit e Danimarkës, Francës, Gjermanisë, Italisë, Holandës, Norvegjisë, Spanjës, Suedisë, Ukrainës dhe Mbretërisë së Bashkuar thanë se iniciativa do të fokusohet në krijimin e një arkitekture të integruar të mbrojtjes raketore përmes bashkëpunimit në teknologji, kërkim shkencor dhe industri të mbrojtjes.
Vendet në një deklaratë të përbashkët thanë se koalicioni do të jetë “tërësisht mbrojtës” dhe është krijuar për të mbrojtur Evropën nga rreziqet në rritje të raketave.
“Ne besojmë se mbrojtja e Evropës kërkon një zgjidhje globale të një arkitekture të integruar të mbrojtjes raketore për të penguar dhe mposhtur kërcënimet e ardhshme raketore”, thanë liderët.
Nisma do të përfshijë një projekt kryesor për zhvillimin e kapaciteteve kundër raketave balistike, ku vendet pjesëmarrëse do të punojnë për kërkesa të përbashkëta operacionale, bashkëpunim teknik dhe një plan drejt sistemeve para operative të koalicionit.
Deklarata tha se projekti do të plotësojë sistemet ekzistuese të mbrojtjes raketore, përfshirë kapacitetet kombëtare evropiane që tashmë janë në përdorim ose janë planifikuar nga vendet pjesëmarrëse.
“Duke bashkuar bazën tonë industriale të mbrojtjes, kërkimet tona dhe përvojën tonë operacionale, synojmë të ndërtojmë një kapacitet të përbashkët evropian kundër raketave balistike”, thanë liderët.
Koalicioni gjithashtu theksoi përvojën e Ukrainës në mbrojtjen kundër pushtimit rus, duke thënë se njohuritë e saj do të kontribuojnë në këtë iniciativë.
“Ne njohim përvojën unike të Ukrainës, të fituar gjatë mbrojtjes kundër luftës së agresionit të Rusisë”, thuhet në deklaratë.
Anëtarët themelues thanë se do të shqyrtojnë mundësitë për kërkime dhe zhvillime të përbashkëta, bashkëpunim financiar dhe përmirësimin e shkëmbimit të të dhënave dhe informacionit të lidhur me mbrojtjen.
Sipas deklaratës, koalicioni do të mbetet i hapur për vende të tjera që mbështesin parimet dhe objektivat e tij.