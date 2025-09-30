Galatasarayi befason kampionin e Anglisë

Galatasaray ka tronditur Liverpoolin, në xhiron e dytë të Ligës së Kampionëve, duke e mposhtur 1:0.
Në kompleksin “Ali Sami Yen” dhe në një atmosferë të jashtëzakonshme nga tifozët e Stambollit, “Galata” shfrytëzoi një penalti të Victor Osimhen për t’i shkaktuar humbjen e parë ekipit të Arne Slott, që përfshirë edhe Premier League, pëson humbjen e dytë rresht.
Liverpooli provoi ta barazonte rezultatin, por pa sukses, ndërsa në kohën shtesë megjithëse gjyqtari dha shenjë për pikën e bardhë, VAR-i ia mohoi këtë mundësi ekipit anglez, që megjithë yjet e blerjet e mëdha të verës, nuk dha asgjë për të merituar pikë.
Në ndeshjet e tjera u arritën këto rezultate:
Bodo/Glimt – Tottenham Hotspur 2:2
Inter – Slavia Pragë 3:0
Pafos – Bayern Munchen 1:5
Atletico Madrid – Bayer Leverkusen 5:1
Chelsea – Benfica 1:0
Marseille – Ajax 4:0
Kairat – Real Madrid 0:5
Atalanta – Club Brugge 2:1