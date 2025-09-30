Genc Nuzës i besohet gjykimi i ndeshjes së Conference League-s

Gjyqtarët kosovarë po kanë mundësinë të tregojnë veten në ndeshjet përtej Kosovës.
Dhe përsëri UEFA, i ka besuar një ndeshje të fazës së ligës në Conference League, gjyqtarit të njohur Genc Nuza.
Nuza, do të gjykojë ndeshjen Lausanne-Sport -Breidablik, që zhvillohet të enjten.
Ekipi i tij përbëhet prej Fatlum Berishës dhe Bujar Selimajt si asistentët e tij, Dardan Çaka dhe Visar Kastrati në sistemin VAR dhe Erdall Zasella si asistent i katërt.
Ndeshja kujtojmë se do të zhvillohet të enjten, në orën 18:45.