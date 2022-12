Gjenerata e ardhshme e modelit BMW X3 M thuhet se do të jetë vetëm elektrik

BMW tashmë është kapur duke testuar gjeneratën e ardhshme X3 edhe pse crossover-i i ri luksoz i mesëm nuk do të dalë në treg deri më afër mesit të dekadës.

Prototipet që kemi parë fshihnin një dizajn evolucionar pasi modeli i koduar “G45” do të ketë të njëjtën platformë CLAR. Mund të jetë një histori krejtësisht e ndryshme me versionin M pasi BMWBLOG pretendon se derivati me performancë të lartë do të bëhet vetëm elektrik.

Duke cituar njerëz të njohur me këtë çështje, raporti pretendon se BMW po planifikon të ndërpresë modelin X3 M me gjashtë fuqi në linjë pasi gjenerata aktuale të ecë në rrugën e saj.

Zëvendësimi i tij besohet se do të përdorë arkitekturën e parë BEV “Neue Klasse”, e cila do të ketë premierë në vitin 2025.

Automjetet e para elektrike që do të përdorin bazat NE do të jenë një i3 i ri (Seria 3 Sedan) dhe iX3 i gjeneratës tjetër.