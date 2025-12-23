Gjykata franceze refuzon pezullimin e faqes së internetit Shein

Një gjykatë në Paris ka hedhur poshtë një përpjekje të qeverisë franceze për të pezulluar faqen e internetit të gjigantit të modës Shein, në përgjigje të shitjes së kukullave seksi si fëmijë në platformën e saj.
Gjykata tha se kërkesa për një pezullim tremujor ishte “joproporcionale” por urdhëroi verifikimin e moshës për shitjen e produkteve për të rritur. Masa kundër Shein u ndërmor pasi organi mbikëqyrës i konsumatorit në Francë muajin e kaluar e raportoi atë tek autoritetet për shitjen e “kukullave të seksit me pamje fëminore”.
Shein tha se përparësia e saj mbeti mbrojtja e konsumatorëve francezë. Në përgjigje të polemikave fillestare, Shein njoftoi se do të ndalonte shitjen e të gjitha kukullave të seksit në faqen e saj në nivel ndërkombëtar.
Duke urdhëruar që të merren masa për verifikimin e moshës për shitjen e artikujve për të rritur, gjykata tha se gjoba për çdo shkelje do të ishte 10,000 euro.