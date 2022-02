Gjyqtarët tunizianë në protestë

Dhjetëra gjyqtarë në Tunizi protestuan të enjten kundër planit të presidentit për të shkrirë Këshillin e Lartë Gjyqësor.

Grupi i gjyqtarëve, i mbledhur jashtë gjykatës së kryeqytetit, mbante parulla të ndryshme dhe mbështetej nga qytetarë të shumtë.

Për shkak të pritjes së reformës gjyqësore me kritika, Ministri i Drejtësisë së vendit u përpoq të qetësonte situatën, duke deklaruar se presidenti do ta ndryshojë strukturën e Këshillit të Lartë Gjyqësor, por nuk do ta shkrijë si institucion. /euronews