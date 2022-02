Google bllokon shkarkimet e aplikacionit të medias shtetërore ruse RT në territorin ukrainas

Google i Alphabet Inc ka ndaluar shkarkimet e aplikacionit celular të medias shtetërore ruse RT në territorin ukrainas me kërkesë të qeverisë në Kiev.

“Në përgjigje të një kërkese ligjore nga qeveria ukrainase, aplikacioni RT News nuk është më i disponueshëm për shkarkim në Google Play në Ukrainë”, tha një zëdhënës i Google të dielën.

Lëvizja do të thotë që përdoruesit e rinj nuk do të jenë në gjendje të shkarkojnë aplikacionin RT News në Ukrainë, ndërsa përdoruesit aktualë mund të jenë ende në gjendje ta përdorin atë, por nuk do të marrin përditësime të reja të shtyra nga RT.

Google ndaloi të shtunën RT dhe kanalet e tjera të marrin para për reklama në faqet e tyre të internetit, aplikacionet dhe videot e tyre në YouTube, të ngjashme me një lëvizje të Facebook pas pushtimit të Ukrainës.