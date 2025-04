Google braktis planet për eliminimin e “cookie” nga palët e treta

Kompania kishte planifikuar në fillimet e saj të largonte cookie-t e palëve të treta në 2022 si pjesë e inciativës së saj Privacy Sandbox që ka për qëllim ta bëjë internetin më të siguritë dhe privat për tu përdorur.

Google nuk do të bëjë asnjë ndryshim në mënyrën sesi cookie-t e palëve të treta funksionojnë në shfletuesin Chrome. Zëvendës presidenti i Privacy Sandbox pranë Google tha se kompania ka marrë një vendim për të ruajtur qasjen ekzistuese për cookie-t e palëve të treta në Chrome.

Por pas shtyerjesh të vazhdueshme dhe pengesash rregullatore në SHBA dhe Britani me arsyetimin e Privacy Sandbox godet reklamuesit e vegjël, largimi i cookie-ve të palëve të treta ishte planifikuar për në 2024 dhe më pas në 2025.

Vitin e kaluar Google vendosi se nuk do të “vrasë” këto cookie dhe në të kundërt do të prezantonte një eksperiencë të re në Chrome ku njerëzit mund të bëjnë zgjedhje të informuara që aplikohen në shfletimin e tyre në ueb.

Eksperienca e re e cila ishte premtuar me Privacy Sandbox nuk do të vijë. Pavarësisht se anuloi planet për largimin e cookie-ve të palëve të treta nga Chrome, Google do të vijojë ta mbajë të gjallë iniciativën Privacy Sandbox.