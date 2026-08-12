Google po e fikë Assistant në Android

Google ka vendosur të ndërpresë funksionimin e Google Assistant në pajisjet Android dhe ta zëvendësojë atë me asistentin e ri me inteligjencë artificiale Gemini.
Kalimi te platforma e re do të nisë më 4 shtator 2026, kur përdoruesit nuk do të mund ta përdorin më Assistant në telefonat dhe pajisjet e mbështetura.
Pas pothuajse një dekade përdorimi, Google Assistant po largohet gradualisht nga ekosistemi Android, ndërsa kompania po përqendrohet te Gemini si asistenti i saj kryesor i bazuar në inteligjencën artificiale.
Gemini do të marrë përsipër shumicën e funksioneve që më parë kryheshin nga Google Assistant, duke përfshirë komandat me zë, përgjigjet ndaj pyetjeve, ndihmën në planifikim dhe ndërveprime më të avancuara me përdoruesin.
Sipas njoftimeve të Google, procesi i kalimit do të prekë telefonat dhe tabletët Android, orët inteligjente me Wear OS, kufjet dhe disa pajisje të lidhura me Android Auto. Procesi i çaktivizimit mund të zgjasë disa javë derisa të përfundojë për të gjithë përdoruesit.
Kompania synon që Gemini të ofrojë një përvojë më të avancuar falë modeleve gjenerative të inteligjencës artificiale, duke e kthyer asistentin virtual nga një mjet për komanda të thjeshta në një sistem që mund të kuptojë kërkesa më komplekse dhe të zhvillojë biseda më natyrale.
Megjithatë, ndryshimi ka shkaktuar edhe reagime nga disa përdorues të Android, të cilët kanë shprehur shqetësime se Gemini ende nuk i kryen në mënyrë identike të gjitha funksionet praktike që ofronte Google Assistant, veçanërisht komandat e shpejta për telefonin dhe automjetet.
Me këtë hap, Google po përshpejton kalimin drejt epokës së asistentëve të bazuar në inteligjencë artificiale, duke e bërë Gemini qendrën e re të ndërveprimit zanor në pajisjet e saj.