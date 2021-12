Google po përgatit një pajisje të shumëpritur

Thashethemet për këtë pajisje janë shfaqur prej vitesh dhe gjatë vitit 2022 më në fund mund të shfaqet.

Burime të brendshme pranë Google pohojnë se kompania planifikon të prezantojë orën e saj inteligjente në vitin 2022.

Ora me emrin e koduar “Rohan”, do të përdorte platformën Wear OS dhe do të duhej të kishte një dizajn jashtëzakonisht tërheqës – një ekran të rrumbullakët, por pa korniza fizike.

Kur bëhet fjalë për performancën, Rohan duhet të ketë mbështetjen e zakonshme për matjen e rrahjeve të zemrës dhe një bateri që do të kërkonte rimbushje çdo ditë.

Prezantuesi, për faqen The Verge, vuri në dukje se ora inteligjente e Google duhet të kushtojë më shumë se Fitbit dhe do të shërbejë si konkurrencë për Apple Watch.

Për sa i përket softuerit, Rohan do të shërbente si një mjet për të promovuar platformën e telefonit inteligjent të Google – Wear OS 3.

Ora inteligjente, e cila zyrtarisht mund të quhet Pixel Watch, do të shërbente për t’u treguar përdoruesve se çfarë ofron Wear OS.

Deri më tani, Google nuk ka komentuar mbi pretendimet dhe informacionet se është duke përgatitur orën e saj inteligjente, pavarësisht se mediat dhe përdoruesit mezi presin të shohin se çfarë ofron kompania në tregun e orëve.