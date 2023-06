Google shpreson që DeepMind të bëjë atë çfarë Bard nuk e arriti kundrejt ChatGPT

Google tashmë ka një chatbot AI të ngjashëm me ChatGPT të quajtur Bard, por përdoruesit kanë thënë se nuk është aq mbresëlënës sa chatbot i OpenAI.

DeepMind, një kompani udhëheqëse e AI në pronësi të Google, po punon për një sistem të ri të AI të quajtur Gemini, i cili mund të tejkalojë teknologjinë e ChatGPT të OpenAI. CEO i kompanisë, Hassabis, tha në një raport Wired se inxhinierët e tij po përdorin teknika nga AlphaGo, një sistem AI që ishte i pari që mposhti një lojtar profesionist njerëzor në lojën e sofistikuar të tavolinës Go.

I përfolur për herë të parë në konferencën e zhvilluesve të Google muajin e kaluar, ku Google zbuloi një sërë projektesh të AI, Gemini është një model i madh gjuhësor që funksionon me tekst dhe është i ngjashëm me GPT-4, LLM që fuqizon ChatGPT. Megjithatë, përdorimi i teknikave nga AlphaGo do t’i mundësojë Binjakëve aftësinë për të planifikuar gjërat dhe për të zgjidhur problemet.

AlphaGo përdori një metodë të quajtur të mësuarit përforcues, e cila lejon softuerin të mësojë nga provat dhe gabimet dhe të marrë reagime për performancën e tij. Kjo metodë mund t’i mundësojë Binjakëve të planifikojnë dhe zgjidhin problemet në mënyrë më efektive. Sfida tjetër e madhe për modelet gjuhësore mund të jetë ndërveprimi me internetin dhe kompjuterët në mënyrë më autonome, dhe DeepMind duket se po punon për këtë me Binjakët.

Por, mos prisni që Gemini të paketohet në një aplikacion të ngjashëm me ChatGPT të vënë në dispozicion për publikun ende. Modeli i AI është ende në punë dhe mund të duhen muaj për t’u përfunduar, sipas CEO të DeepMind Hassabis. Ai tha në raport se zhvillimi i tij mund të kushtojë qindra miliona dollarë. Për krahasim, ChatGPT kushtoi më shumë se 100 milion dollarë.

