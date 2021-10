Hipotensioni arterial në dializë/ Pse ndodh dhe si trajtohet

Dihet që hipotensioni arterial është një fenomen shumë i shpeshtë në Hemodialize e ndodh në 10-15 % te rasteve.

Ky është një fenomen shumë negativ i cili kur është i zgjatur e kur përsëritet, kompromenton rëndë funksionet e organeve vitale të trupit si edhe jetën e njeriut.

Fenomeni i hipotensionit në dializë lidhet me shumë procese në dialize: me sasinë e shpejtësine e heqjes së lëngjeve nëpërmjet filtrave të dializës, me temperaturën e dializatit të dializës (lëngut dializues), me kohën e zgjatjes së dializës, me gjendjen e sistemit kardiovaskular të pacientit, me gjendjen e reagimin e sistemit vaskular, me peshën e thatë të pacientit që ndryshon në mënyre dinamike, dhe me ko-morbiditetet e pacientit që bën dializë. Por sidoqoftë shkaku kryesor është nga heqja e shpejtë e lëngjeve në dializë, zemra nuk është në gjendje të shtojë në mënyrë adekuate volumin e gjakut që hedh në periferi si edhe ritmin e rrahjeve të zemrës në njësinë e kohës. Një rol të madh ka edhe sistemi vaskular periferik që nuk është në gjendje të adaptohet për shkak të hipovolemise që po ndodh në dializë.

Ndërsa sistemi splanchnik përfshihet kryesisht në rregullimin e vëllimit duke shërbyer si një rezervuar i rëndësishëm (ne rast te hipotensionit palkesohet sasia e gjakut ne vazat splanknike per tu favorizuar me mire organet vitale si truri e zemra), venat kutane përfshihen kryesisht në termorregullimin dhe në rrethana termoneutrale; kontributi i tyre relativ në përgjigjen hemodinamike ndaj hipovolemisë ka gjasa të jetë i kufizuar. Sidoqoftë, nën ngrohjen maksimale pasive, një situatë që padyshim nuk haset gjatë HD, rrjedha e gjakut të lëkurës mund të rritet nga 300 ml / min në 7-8 L / min, e cila shoqërohet me zgjerim të venave kutane, të cilat kanë një rritje kapaciteti në këto rrethana . Kjo shoqërohet me një reduktim të rrjedhjes së gjakut në organet e tjera, të tilla si truri, sistemi splankik dhe veshkat . Venat splankike nuk duket se preken nga reagimi termorregullues dhe madje mund të mobilizojnë gjakun nën episodet e stresit të nxehtësisë, me gjasë për shkak të një kombinimi të venokonstruksionit aktiv dhe tërheqjes pasive . Gjatë stresit maksimal të nxehtësisë, vëllimi total splankik u ul me 23% dhe BV me 38.5% . Kështu, efektet hemodinamike të ndryshimeve termike gjatë HD kanë të ngjarë të lidhen me zgjerimin e enëve të lëkurës, gjë që çon në pasoja hemodinamike kur shoqërohet me hipovolemi të shkaktuar nga UF pasi të jenë shterur rezervuarët splankikë.

Mekanizmat që qëndrojnë prapa rritjes së temperaturës qendrore

Patofiziologjia e rritjes së temperaturës se trupit gjatë HD është komplekse dhe nuk kuptohet plotësisht. Interesante, gjatë trajtimeve izotermike, energjia termike duhet të hiqet nga pacienti në mënyrë që të mbajë të qëndrueshme temperaturën qendrore te organizmit . Mekanizmat e mundshëm janë ndryshimet në pikën e caktuar te rregullimit të temperaturës ne tru (setpoint) për shkak të prodhimit të citokinave si reagim ndaj biokompatibilitetit të procedurës HD , megjithëse rritja e temperaturës qendrore u vu re edhe në mungesë të ndryshimeve në interleukin-6. Sidoqoftë, edhe me membranat biokompatibile, ka prova të aktivizimit të komplementit gjatë dializës, gjë që mund të ndikojë edhe në termorregullimin .

Madje, efekti i ritmit cirkadian mund të jetë një faktor kontribues, megjithëse një rritje cirkadiane e temperaturës qendrore paraprihet në të vërtetë nga një rënie e rrjedhjes së gjakut të lëkurës, e cila është e kundërt me ate qe verehet vërehet gjatë dializës . Një shpjegim tjetër është një vazokonstriksion fillestar periferik si një reagim ndaj hipovolemisë, që çon në një “fenomen shell” me akumulimin fillestar të nxehtësisë që çon në një rritje të temperaturës bazë, më pas e ndjekur nga vazodilatacioni . Sidoqoftë, kjo hipotezë duket se konfirmohet nga lidhja midis vëllimit UF dhe energjisë termike që duhej hequr për të mbajtur temperaturën qendrore të qëndrueshme . Prandaj, mekanizmat prapa rritjes së temperaturës qendrore mbeten ende disi enigmatike dhe ka të ngjarë të jenë shumëfaktoriale.

Megjithë përparimet në terapinë e dializës, hipotensioni ne dialize mbetet ende një problem i rëndësishëm klinik që lidhet me dëmtimin e organeve vitale dhe vdekshmërinë, e cila ka të ngjarë të ndërmjetësohet përmes ishemisë së organeve. Mbizotërues në patogjenezën e tij janë kombinimi i një rënieje të volumit te gjakut në kombinim me një përgjigje të papërshtatshme vaskulare, në një sfond të një rezerve të reduktuar kardiovaskulare. Ndërsa hipotensioni ne dialize ka të ngjarë të mos parandalohet plotësisht duke pasur parasysh natyrën e ndërprerë të terapisë së dializës, disa metoda mund të zbatohen për të zvogëluar incidencën e saj, duke përfshirë zvogëlimin e shtimit të peshës intradialitike, rritjen e kohës dhe frekuencës së dializës, vlerësimin e shpeshtë të peshës së thatë, si dhe përshkrimin me dializat te ftohtë ose izotermik. Sipas mendimit të mjekeve e ardhmja për parandalimin e hipotensionit ne dialize qëndron në zbatimin e metodologjive inteligjente që janë në gjendje të zbulojnë anomalitë subklinike në statusin e lëngjeve dhe perfuzionin e indeve, në kombinim me vëmendjen e individualizuar për pacientin në të gjitha aspektet e praktikës së përditshme klinike./shendeti/

Nga Alket Koroshi, mjek nefrolog