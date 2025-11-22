Honda po zhvillon një motor të ri V6

Honda ka prezantuar teknologjitë kryesore të sistemeve të saj hibride të mëdha të gjeneratës së ardhshme, përfshirë motorin e zhvilluar së fundmi V6, i cili përputhet me rregulloret strikte mjedisore, si dhe njësitë e reja të fuqisë dhe paketën e baterive që arrijnë efikasitet të lartë dhe kosto të ulët.
Honda synon të përmirësojë efikasitetin e karburantit të modeleve hibride të mëdha të gjeneratës së ardhshme me më shumë se 30 për qind krahasuar me modelet klasike me motorë me djegie të brendshme që aktualisht shiten në të njëjtin segment.
Prandaj, Honda do të kombinojë motorin V6 të gjeneratës së ardhshme me komponentët e rinj të sistemit hibrid, të cilët do të mundësojnë një drejtim efikas dhe ekonomik – sa më shumë të jetë e mundur për automjete të mëdha dhe të rënda.
Honda gjithashtu synon të përmirësojë performancën e përshpejtimit të automjetit me gaz të plotë me më shumë se 10 për qind krahasuar me modelet me motor me djegie të brendshme që aktualisht shiten në të njëjtin segment, duke rritur efikasitetin e motorit dhe çdo njësie të fuqisë dhe duke përdorur ndihmën e baterisë.
Ideja është që nga viti 2027 ky motor dhe sistemi të prezantohen në automjetet e mëdha të Hondës. Për momentin, si treg është përmendur SHBA-ja, dhe do të shihet nëse ky sistem do të ketë mundësi të shitet edhe në Evropë.