I mjërë është ai, emri i të cilit gjendet vetëm mbi gurin e varrit!

Ta kuptojmë drejt këtë thënie:
Ai që jeton vetëm për vete, pa dhënë asgjë për të tjerët, pa lënë gjurmë të mira në jetë, do të harrohet shpejt… madje edhe nga familjarët e tij më të afërt. Emri i tij do të mbetet vetëm një gdhendje e ftohtë mbi gurin e varrit.
Mos lejo që jeta jote të reduktohet në dy data të thata (lindje dhe vdekje) të shkruara mbi një gur.
Jepi kuptim çdo dite:
- bëj vepra të mira,
- kultivo marrëdhënie të shëndosha,
- shpërndaj dashuri,
- bëhu frymëzim për të tjerët, etj.
Veprat, mirësia, ndihma, dashuria, kontributi dhe frymëzimi janë gurë të gjallë, që as koha nuk i fshin e as dheu nuk i mbulon.
Vetëm kështu emri yt do të mbetet i gjallë, edhe atëherë kur trupi yt nuk do të jetë më.
Të vdesësh pa lënë gjurmë është një vdekje e dyfishtë!
Vehbi Zeqiri