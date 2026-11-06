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Rulo lakre të mbushura

Nuk e dimë se sa shpesh mund t’i keni gatuar, por dimë të themi se të përgatitura në këtë mënyrë, roll-sat me lakër të bardhë të mbushura me kimë janë një ndër shijet më fantastike të vakteve të ditës.

Përbërësit:

  • Lakra të bardha të prera katrore
  • Mish i grirë
  • Qepë
  • Karota
  • Domate
  • Majdanoz
  • Rigon
  • Piper

Përgatitja:

  1. Zieni per rreth 4-5 minuta fletët e lakrës.
  2. Më pas në një tigan të thellë skuqni qepën e grirë jo shumë imët, me rende ose mixer, po njëjtë edhe karotën, shtoni edhe mishin e grirë, domaten e grirë të qëruar, së bashku me majdanozin, rigonin dhe piperin.
  3. Më pas me një lugë mbushni secilën fletë lakre dhe mblidheni në formë role.
  4. Shtrojini në tavë dhe në një enë trazoni 700 ml ujë me 4 lugë salcë domate.
  5. Me masën e përgatitur, mbuloni tavën e lakrave dhe vendoseni në furrë me 200 gradë për rreth 35 minuta.

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