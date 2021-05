Iniesta vazhdon kontratën edhe për dy vite me Vissel Koben

Ish-mesfushori i Barcelonës, Andres Iniesta do të jetë pjesë e J-League të Japonisë edhe për dy vitet e ardhshme. Iniesta të martën ka vazhduar kontratën edhe për dy vite me Vissel Koben dhe do të jetë pjesë e këtij ekipi deri në vitin 2023.

Mesfushori 36-vjeçar është pjesë e këtij ekipi prej vitit 2018 kur iu bashkua nga Barcelona. Vet Iniesta ka deklaruar se është shumë i lumtur që ka vazhduar bashkëpunimin e tij me skuadrën japoneze. Ai deri më tani ka regjistruar 77 paraqitje në të gjitha garat me Vissel Koben përgjatë tri sezoneve të fundit duke shënuar 16 gola dhe asistuar 18 herë.