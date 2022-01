Instagram rikthen opsionin e vjetër

Muajin e kaluar, Instagram njoftoi se do të kthente opsionin e renditjes kronologjike të lajmeve dhe njoftimeve gjatë vitit 2022. Tani disa përdorues kanë filluar ta marrin këtë opsion.

Instagram ka filluar të shpërndajë pjesërisht funksionin e ri për përdoruesit dhe ata do të mund të zgjedhin se çfarë do të shfaqet në “furnizimin” e tyre.

Përdoruesit do të kenë tre opsione, në bazë të të cilave do të mund të renditin lajmet, përkatësisht Home, Favorites dhe Following.

Opsioni Home është renditja aktuale, bazuar në teknologjinë Inteligjencës Artificiale. Ky është opsioni i paracaktuar, i cili tregon postimet që algoritmi mendon se përdoruesit do t’i pëlqejnë.

Opsioni Favorites shfaq vetëm postimet e llogarisë të gjurmuara nga përdoruesit (të shënuara me një yll). Kjo i lejon përdoruesit të filtrojë postimet e vazhdueshme nga njerëz që nuk janë tepër të rëndësishëm për ta.

Së fundi, renditja pasuese lejon që postimet të shfaqen në mënyrë kronologjike. Ky opsion do të përfshijë vetëm përmbajtjen e ndarë nga llogaria e gjurmuar e përdoruesit.

Adam Moseri, kreu i Instagramit, tregon se funksionet e reja të klasifikimit do të jenë gradualisht në dispozicion të përdoruesve dhe pritet që të gjithë t’i përdorin ato nga mesi i këtij viti.