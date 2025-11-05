Interi shënon fitoren e katërt në Champions

Inter ka arritur një fitore të rëndësishme në Ligën e Kampionëve, duke mposhtur Kairat Almaty me rezultat 2-1.
Skuadra e trajnerit Cristian Chivu e nisi ndeshjen më mirë dhe kaloi në epërsi në minutën e 45-të, kur Lautaro Martinez shënoi me një goditje të saktë pas një topi të kthyer nga mbrojtja, duke i dhënë Interit avantazhin 1-0 para pushimit.
Në pjesën e parë pati edhe një moment polemik, kur gjyqtari fillimisht akordoi penallti për Interin pas një ndërhyrjeje të Ofri Arad, por pas rishikimit me VAR, vendimi u anulua në minutën e 21-të.
Pjesa e dytë nisi me ndryshime për të dy skuadrat dhe Kairat arriti të barazojë në minutën e 55-të, kur pikërisht Ofri Arad u shlye për gabimin e mëparshëm duke shënuar me kokë pas një goditjeje nga këndi për 1-1.
Reagimi i Interit ishte i menjëhershëm. Në minutën e 67-të, Carlos Augusto realizoi një supergol me goditje të parë nga jashtë zonës, duke e dërguar topin në këndin e poshtëm të djathtë dhe duke vulosur fitoren 2-1.
Në fund, Inter e administroi me qetësi rezultatin dhe mori një fitore të merituar, ndërsa Kairat tregoi karakter, por nuk arriti të befasojë në “San Siro”.
Me këtë fitore Interi ngjitet në pozitën e tretë në renditjen tabelare dhe ka 12 pikë të grumbulluara.