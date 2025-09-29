Interpol ka arrestuar 260 të dyshuar për mashtrime online

Interpol, në një aksion të koordinuar kundër krimit kibernetik në 14 vende afrikane, ka arrestuar 260 persona të dyshuar për mashtrime online, njoftoi sot kjo organizatë.
Operacioni, i zhvilluar gjatë muajve korrik dhe gusht, u fokusua në mashtrimet ku autorët krijojnë lidhje të rreme romantike për të marrë para ose për të shantazhuar viktimat me video eksplicite, raportoi AP.
Në total janë prekur mbi 1,400 viktima, me humbje financiare prej afërsisht 2.8 milionë dollarë.
Drejtuesi në detyrë i shërbimeve policore të Interpolit, Siril Gut, deklaroi se krimet e mundësuara nga teknologjia digjitale, përfshirë mashtrimet me lidhje seksuale dhe romantike, po rriten në mënyrë të shpejtë në Afrikë, duke shkaktuar dëm financiar dhe psikologjik viktimave.
Autoritetet e Ganës kanë arrestuar 68 të dyshuar, Senegali ka arrestuar 22 persona që janë paraqitur si figura të njohura, ndërsa Bregu i Fildishtë ka arrestuar 24 të dyshuar për përdorimin e profileve të rreme dhe shantazh me fotografi intime. /