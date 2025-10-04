Ja përqafova modestinë hoxhës Husamedin

Me ftesë të xhamisë rrugën e kishte marrë

Mirë se ju gjeta tha ju vëllezër mërgimtarë,

I ndriçonte fytyra e zemra e mbushur me dashuri

Ju solla aromë Kosove

Kush dëshiron pak ta ndij

Është e vështirë t’i afrohesh pushtetarit

Le më t’i flasësh a të kuvendosh

I rrethuar me njerëz të fortë është ai

I dobëti e i ngrati nuk gjen vend afër tij

Por të hoxha këtë nuk e pashë

Shijen e modestisë e kishte aromë në qafë

Në fjalët e tij sikur lulëzonte pranvera

Me fjalë të thjeshta e të lehta si era

Çuditesha se si aspak nuk bëlbëzonte

Sikur letër e laps në kokë i mbante

Shikimi i tij diku thellë dërgonte

Na merrte bashkë me të e na drithëronte

Jetojmë me barrën e atyre që nga ne presin

Duhet edhe në vepra si mësues të mbesim

Jo vetëm të fjalë goje e vetëm teori

Por duhet praktika për Allah e jo për njerëzi

Ai kërkoi hallallin

Edhe pse fjalët e tij ishin mirësi

Një lugë mjalte që gëlltitet

E të lë ëmbëlsi

Në xhaminë “Hasan Beg” ky hoxhë misionin ushtron

Xhami nga të vjetrat që në Kosovë ekziston

Priu në hytbe e priu në namaz

Por printe edhe për modestin e hoxhës që vepra t’i flasë

E shikoja me vëmendje me laps në dorë

Çfarë njerëz me vlerë ke ti moj e dashura Kosovë

Vlerë të vogël ju japim sado shumë më shumë meritojnë

Përndryshe diku tjetër ky hoxhë në vend tjetër do kishte qënë

Punoni e mos pushoni por asnjëherë nuk duhet të harroheni

Njëri-tjetrin ta kujtoni e në të mirë të grumbulloheni

Ju flasim me zemër se jemi shqiptarë

Të gjitha trevat i kemi në xhami

I tregoj hoxhë nikoqiri faqebardhë

Xhematin e kemi të përkushtuar

Në rrugë të Allahut

Gjithmonë të vemendshëm ndaj dinit e vatanit

Hoxhë Sevgania xhematin di ta lulzojë

Ta mbaj aktiv e ta këshilloj

Pa e harruar as Hafëz Bajramin

Me energji të pashtershme na e mëson ëmbëlsisht Kuranin

Ata që takime të tilla organizojnë

Zoti i shpërbleftë e i begatoftë

Ai që lehtëson takimin e vëllaut me vëlla

Allahu i haptë dyert në këtë dhe atë Dynja

Shumë gjëra pozitive arrita sot të mësoj

Falenderojë nga zemra Hoxhën Husamedin që ditën na e zbukuroi

Xheneti qoftë shpagimi për këtë rrugëtim që mori pa përtesë

Ata që ju ftuan paqin të njejtën shpagesë

Shkruar nga: Agron Shaqiri

03.10.2025, Nürnberg

Ditë e Premte – e Xhuma.

