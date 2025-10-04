Ja përqafova modestinë hoxhës Husamedin

Me ftesë të xhamisë rrugën e kishte marrë
Mirë se ju gjeta tha ju vëllezër mërgimtarë,
I ndriçonte fytyra e zemra e mbushur me dashuri
Ju solla aromë Kosove
Kush dëshiron pak ta ndij
Është e vështirë t’i afrohesh pushtetarit
Le më t’i flasësh a të kuvendosh
I rrethuar me njerëz të fortë është ai
I dobëti e i ngrati nuk gjen vend afër tij
Por të hoxha këtë nuk e pashë
Shijen e modestisë e kishte aromë në qafë
Në fjalët e tij sikur lulëzonte pranvera
Me fjalë të thjeshta e të lehta si era
Çuditesha se si aspak nuk bëlbëzonte
Sikur letër e laps në kokë i mbante
Shikimi i tij diku thellë dërgonte
Na merrte bashkë me të e na drithëronte
Jetojmë me barrën e atyre që nga ne presin
Duhet edhe në vepra si mësues të mbesim
Jo vetëm të fjalë goje e vetëm teori
Por duhet praktika për Allah e jo për njerëzi
Ai kërkoi hallallin
Edhe pse fjalët e tij ishin mirësi
Një lugë mjalte që gëlltitet
E të lë ëmbëlsi
Në xhaminë “Hasan Beg” ky hoxhë misionin ushtron
Xhami nga të vjetrat që në Kosovë ekziston
Priu në hytbe e priu në namaz
Por printe edhe për modestin e hoxhës që vepra t’i flasë
E shikoja me vëmendje me laps në dorë
Çfarë njerëz me vlerë ke ti moj e dashura Kosovë
Vlerë të vogël ju japim sado shumë më shumë meritojnë
Përndryshe diku tjetër ky hoxhë në vend tjetër do kishte qënë
Punoni e mos pushoni por asnjëherë nuk duhet të harroheni
Njëri-tjetrin ta kujtoni e në të mirë të grumbulloheni
Ju flasim me zemër se jemi shqiptarë
Të gjitha trevat i kemi në xhami
I tregoj hoxhë nikoqiri faqebardhë
Xhematin e kemi të përkushtuar
Në rrugë të Allahut
Gjithmonë të vemendshëm ndaj dinit e vatanit
Hoxhë Sevgania xhematin di ta lulzojë
Ta mbaj aktiv e ta këshilloj
Pa e harruar as Hafëz Bajramin
Me energji të pashtershme na e mëson ëmbëlsisht Kuranin
Ata që takime të tilla organizojnë
Zoti i shpërbleftë e i begatoftë
Ai që lehtëson takimin e vëllaut me vëlla
Allahu i haptë dyert në këtë dhe atë Dynja
Shumë gjëra pozitive arrita sot të mësoj
Falenderojë nga zemra Hoxhën Husamedin që ditën na e zbukuroi
Xheneti qoftë shpagimi për këtë rrugëtim që mori pa përtesë
Ata që ju ftuan paqin të njejtën shpagesë
Shkruar nga: Agron Shaqiri
03.10.2025, Nürnberg
Ditë e Premte – e Xhuma.