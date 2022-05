Ja se si mjetet natyrale ju ndihmojnë të luftoni alergjitë e pranverës

Një dietë e shëndetshme është thelbësore për shëndetin e mirë të trupit tonë, por mund të jetë gjithashtu një aleat i shkëlqyer për të luftuar sëmundjet që vijnë nga inflamacioni dhe alergjitë, duke vepruar si një antihistamine autentike natyrale. Pra, le të zbulojmë ushqimet aleate të mirëqenies që nuk mund të mungojnë në dietën e pranverës.

Frutat dhe perimet e stinës: në rast alergjie, kontributi i konsumit të frutave dhe perimeve është më i rëndësishmi. Ushqimet e pasura me vitaminë C, si pjepri, mango, mjedra, boronica dhe më shumë rrush dhe ananas, në pranverë janë antihistamine të shkëlqyera natyrale dhe një ndihmë e shkëlqyer në forcimin e trupit kur vihemi në provë nga riniti dhe sëmundjet e rrugëve të frymëmarrjes.

Rrush të zi pa fara: përveç frutave, rrushi i zi pa fara (ribes nigrum) është po aq i çmuar në këtë periudhë, një suplement me veti të fuqishme anti-inflamatore (veprim “si kortizoni”) dhe dekongjestive. I dobishëm në rast të ftohjes, ka një veprim mbrojtës kundër gripit. I pasur me vitaminë C, rrushi i zi pa fara nxit diurezën, është gjithashtu një antioksidant i shkëlqyer dhe mund të merret si suplement ose të pini çajra bimorë.

Çaji jeshil: falë përmbajtjes së kuercetinës dhe katekinës, ose flavonoideve që kundërshtojnë fillimin e inflamacionit, kjo pije e çmuar redukton ndikimin e histaminës, substancës së përfshirë në shumë përgjigje qelizore, si reaksionet inflamatore dhe sekretimin gastrik. Quercetin, një anti-inflamator i fuqishëm, gjendet në disa ushqime si qepa e kuqe, lakra dhe domatet organike, të cilat mund të futen në dietën e dikujt; Përndryshe është e mundur të rritet marrja e kësaj substance me suplemente.

Xhenxhefil dhe erëza: mund të gjejmë aleatë të dobishëm kundër alergjive edhe te bimët. Për shembull në xhenxhefil, i cili përmban gingerol, një molekulë antioksiduese, antikancerogjene dhe anti-inflamatore; në kamomil; me echinacea, një bimë e vogël e bukur me një lule karakteristike margaritare dhe anti-inflamatore të fuqishme; në rrënjën e jamballit, e cila përmban glicirhizin, e shkëlqyer për të ushtruar një veprim antiinflamator dhe antiviral.

Uthull molle: konsiderohet veçanërisht e efektshme kundër alergjive sezonale: në fakt, aftësia e saj për të reduktuar prodhimin e mukusit dhe për të pastruar sistemin limfatik e bën sulmin alergjik më pak akut dhe shmang ndjesinë e vazhdueshme të hundës së bllokuar. Mjafton të përzieni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë për ta pirë tri herë në ditë për të marrë një eliksir pothuajse të mrekullueshëm.