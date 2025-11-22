Kapakët e valvuleve të gomave me ngjyrë jeshile – a e dini pse i vendosin?

Një nga arsyet mund të jetë estetika, por ekziston edhe një arsye më e rëndësishme.
Në fakt, kapakët jeshilë në valvulave e gomave zakonisht tregojnë se gomat janë mbushur me azot në vend të ajrit.
Për vite me radhë, pompimi i gomave me azot është i disponueshëm edhe në tregun kroat, dhe përmenden edhe përfitimet e tij krahasuar me pompimin e gomave me ajër të kompresuar.
Ne kemi shkruar më parë për hulumtimet e kryera me goma të mbushura me azot dhe për të parë nëse përfitimet e tyre justifikojnë investimin.
Pra, kapakët jeshilë në valvulave e gomave zakonisht janë një shenjë që ato janë mbushur me azot.