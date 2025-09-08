Kasper Hjulmand, trajneri i ri i Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen ka një trajner të ri, dhe emri i tij është Kasper Hjulmand. Hjulmand është një trajner danez i lindur në vitin 1972, dhe mbërrin në Leverkusen pas një viti pa kontratë.
Ai më parë drejtoi ekipin kombëtar danez për katër vjet, në 52 ndeshje. Ai e përfundoi karrierën e tij si lojtar shumë herët për shkak të lëndimeve, kështu që shpejt kaloi në trajner.
Ai punoi në Danimarkë me Lyngby dhe Nordsjaelland, dhe me këtë të fundit fitoi kampionatin danez në vitin 2012. Ai gjithashtu drejtoi shkurtimisht klubin gjerman Mainz, por nuk qëndroi atje për shumë kohë. Ai arriti suksesin më të madh të karrierës së tij si trajner i Danimarkës, ku mori drejtimin e ekipit kombëtar në vitin 2020 dhe e udhëhoqi atë në gjysmëfinale të Kampionatit Evropian 2021, i cili ishte një nga rezultatet më të mira në historinë e ekipit kombëtar danez.
Erik ten Hag u shkarkua nga Leverkuseni pas vetëm tre ndeshjesh Trajneri holandez Erik ten Hag u shkarkua nga Leverkuseni këtë sezon, pasi udhëhoqi ekipin në vetëm tre ndeshje.