Kërkesë e lartë për iPhone 17, Apple shtyn datat e dorëzimit

Të gjithë ata që kanë arritur të marrin një iPhone 17 duhet të jenë shumë të emocionuar.
Për të gjithë të tjerët, është koha të shohim se sa kohë do të duhet që të mbërrijë një iPhone i ri 17, 17 Pro ose iPhone Air.
Nëse dëshironi një iPhone të madh, mund t’ju duhet të prisni.
Vonesat më të gjata që po shohim tashmë janë për dërgesën e iPhone 17 Pro Max.
Data e parashikuar e dorëzimit për shumicën e konfigurimeve është midis 6 tetorit dhe 13 tetorit.
Ngjyra Deep Blue duket se është pak më e disponueshme, me disa konfigurime të disponueshme për dërgesë pas 24 shtatorit.
Ndërkohë, pjesa tjetër e linjës duket se është gjerësisht e disponueshme.
Ekziston mundësia që Apple të ketë bërë një punë të mirë me furnizimin e shumicës së modeleve iPhone 17, prandaj datat e tyre të dërgesave janë të qëndrueshme.
Pra, rënia e datave të dërgesave të iPhone 17 Pro Max mund të jetë një sinjal se Apple ka më pak njësi në dispozicion.
Mund të nënkuptojë gjithashtu që të gjithë duan një iPhone gjigant portokalli.