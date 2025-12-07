Kia zbulon konceptin e ri Vision Meta Turismo

Kia po feston 80-vjetorin e saj me një ekspozitë të re në Kia Vision Square në Yongin, Koreja e Jugut, e projektuar për të ofruar një pamje të së ardhmes së kompanisë.
Kjo është qartësisht e dukshme, pasi prodhuesi i automjeteve e përdori këtë event për të prezantuar konceptin Vision Meta Turismo.
Është një automjet në stilin Stinger që kombinon dinamikën e drejtimit me një interier futurist.
Kia do të zbulojë më shumë rreth konceptit në një datë të mëvonshme, por në thelb është një sedan me stilin Opposites United.
Kia ishte më e hapur në lidhje me pjesën e brendshme, duke e përshkruar atë si një mjedis shumë tërheqës që riinterpreton marrëdhënien midis njeriut dhe veturës.
Kompania përmendi në mënyrë specifike ekranin head-up me modalitete operimi të quajtura Speedster, Dreamer dhe Gamer.