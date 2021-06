Kjo përzierje shëron fytin e pezmatuar

Apo e ndjeni se keni pezmatim të fytit? Atëherë kjo përzierje me limon, xhenxhefil dhe me shafran është ajo për të cilën keni nevojë. Pra, nëse ndjeni se do të keni dhimbje fyti, si pasojë e pezmatimit të tij, atëherë konsumoni këtë ilaç.

PËRBËRËSIT:

4 rriska limoni 2-3 lugë mjaltë (për shije) 1/2 e gotës ujë të valuar 2 karafila 1 xhenxhefil të bluar 1/8 e lugës shafran Pak speca të bluar pikant

UDHËZIMET:

1. Rriskat e limonit të freskët, shafranin, xhenxhefilin dhe karafilat i vendosni në një gotë dhe sipër ua derdhni ujin e valuar. 2. Shtoni mjaltin, më pas mbulojeni gotën dhe e lini të qëndrojë për 30 minuta. 3. Përzieni dhe para se ta shërbeni, shtoni pak spec të bluar pikant.