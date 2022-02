Kjo pije mund të jetë çelësi për uljen e sheqerit në gjak

Kohët e fundit, duket se qumështi është fajtori për çdo sëmundje. Të gjitha llojet e reklamave duan që ne të kalojmë në qumësht alternativ si bajame ose tërshërë në vend që të pimë qumësht lope.

Por, qumështit i lopës mund të ndihmojë në uljen e sheqerit në gjak, falë cilësive të tij të veçanta.

Mbajtja e niveleve të sheqerit në gjak është gjithmonë e rëndësishme, veçanërisht për ata që luftojnë me diabetin dhe para-diabetin. Megjithatë diabetikët nuk janë të vetmit që mund të përfitojnë nga nivelet më të ulëta të sheqerit në gjak.

Të kesh sheqer të lartë në gjak për periudha të gjata kohore mund të çojë në sëmundje të zemrës dhe goditje në tru, sëmundje të veshkave, probleme me shikimin dhe probleme nervore.

Një mënyrë kryesore për të mbajtur nivelet e sheqerit në gjak në intervalin normal është të hani një dietë të ulët në glukozë dhe ushqime të tjera që rrisin sheqerin. Dhe një ushqim i mrekullueshëm që kontrollon këtë është qumështi i lopës.

A e ul qumështi sheqerin në gjak?

Një studim i vitit 2019 zbuloi se qumështi ndihmoi në menaxhimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe përmirësoi reagimin ndaj insulinës te njerëzit me diabet të tipit 2. Dhe në vitin 2018, një studim zbuloi se pirja e qumështit me drithëra në mëngjes uli nivelet e sheqerit në gjak gjatë gjithë ditës.

Këto rezultate pozitive janë të mundshme për shkak të niveleve të proteinave që gjenden në qumësht. Qumështi i lopës është një pije e dobishme kur bëhet fjalë për sheqerin në gjak për shkak të përbërjes së tij më komplekse.

“Kur bëhet fjalë për mbajtjen e niveleve të sheqerit në gjak të qëndrueshme, një pije që përmban kombinimin e karbohidrateve dhe proteinave është thelbësore”, tha Amy Goodson për Eat This, Not That.

“Proteina ndihmon në ngadalësimin e tretjes, kështu që ju ndihmon të ndiheni të ngopur më shpejt, të qëndroni të ngopur më gjatë dhe të zvogëloni rritjen e sheqerit në gjak”.