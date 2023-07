Kompania e shquar për laptopët modular ndërton një model gaming

Është kompjuteri i parë gaming nga kompania dhe fillon nga 1399 dollarë për një sistem DIY. Variantet e ndërtuara plotësisht fillojnë nga 1799 dollarë.

Laptopi modular Framework Laptop 16 doli në shitje ditën e Marte në SHBA, Kanada, Gjermani, Francë, Britani, Holandë, Austri, Irlandë dhe Australi.

Makineria vjen me procesorin AMD Ryzen 7 7840HS ose Ryzen 9 7940HS. Mund ta përdorni me çipin grafik të integruar ose të paguani 1799 dollarë ose 2099 dollarë për një model të gatshëm me procesorin grafik Radeon RX 7700S.

Modelet pa grafika të dedikuara kushtojnë 1399 dollarë dhe 1699 dollarë. Sigurisht fokus modular i kompanisë është ajo çfarë e diferencon laptopin nga të tjerët.

Plani i kompanisë është që ti lejojë përdoruesit të kalojnë në grafika të dedikuara sipas preferencës. Framework Laptop 16 ka ekran 16-inç 2560×1600 piksel me frekuencë 165Hz.

Ekrani ka ndriçim prej 500 nits dhe mbulon 100 përqind gamën e ngjyrave DCI-P3. Ka një bateri prej 85W për të cilën Framework thotë se ruan 80 përqind të kapacitetit pas 1000 cikleve të karikimit.

Mbështet Wi-Fi 6E dhe Bluetooth 5.2 si dhe ka një kamër 1080p