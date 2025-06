Kompania franceze Alpine prezanton modelin e dytë elektrik

Pas modelit sportiv elektrik A290 të prezantuar së fundmi, kompania franceze e makinave nën ombrellën e Renault ka mbërritur edhe me një model elektrik dukshëm më të madh të fshehur pas emërtimit A390.

Kompania e famshme franceze e makinave nën ombrellën e Renault (e cila është përgjegjëse për modelet sportive dhe programin e garave të Renault) ka arsye të jetë e kënaqur, sepse modeli i tyre i parë sportiv elektrik A290, i cili u krijua në bazë të Renault 5 të ri, po shitet përtej të gjitha pritjeve.

Aq më shumë arsye se kompania që vazhdoi aty ku departamenti Renault Sport dikur e la, po përgatit edhe një model të dytë elektrik që publiku mundi ta shihte në formë para-prodhimi në tetor të vitit të kaluar, dhe crossover-i i gjerë dhe praktik me 5 dyer që Alpine preferon ta quajë Sport Fastback është i fshehur pas emërtimit A390 dhe konturet e tij themelore të kujtojnë modelin Rafale të Renault.

Bazuar në platformën AmpR të përdorur nga Renault për modelet elektrike Megane E-Tech dhe Scenic E-Tech, A390 me gjatësi 4.61 metra do të ofrohet në versionet GT dhe GTS, të dyja prej të cilave kanë një konfigurim me tre motorë elektrikë; një në boshtin e përparmë dhe dy në boshtin e pasmë.

Modeli A390 GT ofron 400 kuaj-fuqi, që është mjaftueshëm për përshpejtim nga 0 në 100 km/orë në 4.8 sekonda dhe 200 km/orë, ndërsa versioni GTS, i cili ofron 470 kuaj-fuqi dhe përshpejton nga vendi në 100 në 3.9 sekonda dhe zhvillon 220 km/orë.

Motorët elektrikë në të dyja rastet fuqizohen nga bateri litium-jon të zhvilluara rishtazi që Alpine nuk do t’i ndajë me Renault. Sipas standardeve WLTP, kapaciteti (89 kWh) është i mjaftueshëm për një rreze deri në 555 kilometra, ose 520 kilometra nëse blerësi zgjedh fellnet opsionale 21 inç në vend të atyre standarde 20 inç.

Rrezja mbështetet gjithashtu nga një pompë nxehtësie, dhe me një karikues 190 kW, duhen 25 minuta për të karikuar bateritë nga 15 në 80 përqind. Modeli më i rëndë, më i madh dhe më praktik i Alpine deri më sot sjell me vete edhe një bagazh të bollshëm (532 litra), dhe lidhjet me Renault janë më të dukshme në kabinën e veshur me lëkurë, pjesa e përparme e së cilës dominohet nga një ekran i panelit 12.3 inç dhe një ekran i sistemit multimedial 12 inç i orientuar vertikalisht.

Shitjet fillojnë në mesin e vitit të ardhshëm, dhe çmimi nuk është njoftuar ende.