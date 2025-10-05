Kompania Meta do shfaqë reklama bazuar në ndërveprimet me inteligjencë artificiale

Kompania Meta njoftoi të mërkurën se së shpejti do të shfaqë reklama dhe përmbajtje të tjera për përdoruesit bazuar në ndërveprimet me asistentin e saj dixhital dhe produkte të tjera që përdorin inteligjencë artificiale (AI).
CEO i Metës, Mark Zuckerberg, tha në maj se asistenti dixhital AI ka më shumë se një miliard përdorues aktivë mujorë në aplikacionet e saj.
Ai gjithashtu tha se “do të ketë mundësi ose për të futur rekomandime me pagesë” ose për të ofruar “një shërbim abonimi, në mënyrë që njerëzit të paguajnë për të përdorur më shumë fuqi kompjuterike”.
Nëse përdoruesit përdorin Meta AI për të planifikuar pushimet familjare, përgjigjet e asistentit dixhital mund të ndikojnë në llojet e reklamave me video që shfaqen, për shembull, në Facebook.
A mund të çaktivizohet?
Jo, përdoruesit nuk mund ta çaktivizojnë. Mënyra e vetme për të mos u përfshirë është që të mos përdorin Meta AI.
Përdoruesit në Shtetet e Bashkuara do të marrin njoftime për ndryshimin duke filluar nga 7 tetori dhe ai do të hyjë në fuqi më 16 dhjetor.
Meta do të duhet të respektojë rregullat e mbrojtjes së të dhënave në Evropë, por ende mbetet e paqartë se si do ta bëjë këtë dhe nëse Bashkimi Evropian do të ndërmarrë veprime ndaj saj.