Kontrollimi i sheqerit në gjak me vetëm dy përbërës

Analizat e gjakut shpesh tregojnë për një jostabilitet të nivelit të sheqerit në gjak, gjë që mund të ndikojë në shëndetin e tërë organizmit. Çrregullimet e tilla, në fakt, janë një vrasës tinëzar, i cili gradualisht çon deri te ndryshimet e pakorrigjueshme.

Për fat, kur flitet për rritjen e nivelit të sheqerit në gjak, ekziston një ilaç i shpejtë natyror, i cili mund ta ofrojë një ndihmë të madhe. Krejt çka ju duhet janë vezët dhe uthulla.

Në fillim zieni vezët, më pas qëroni ato. Më pas shpojeni vezën me pirun në disa vende, derdhni mbi të uthullën dhe lëreni ashtu deri të nesërmen në mëngjes.

Më pas duhet ngrënë vezën, të shoqëruar me një gotë uji të nxehtë. Përsëriteni këtë tretman disa ditë dhe do të shihni se sheqeri në gjak do t’iu ulet ndjeshëm. Mos hezitoni që ta provoni!