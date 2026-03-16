Kremlini refuzon të komentojë për vendndodhjen e liderit suprem të Iranit

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka refuzuar të komentojë mbi raportimet e mediave që pretendojnë se lideri i ri suprem i Iranit, Ayatollah Mojtaba Khamenei, ka mbërritur në Moskë për trajtim, transmeton Anadolu.
“Ne nuk i komentojmë në asnjë mënyrë raportimet e tilla”, tha Peskov në një konferencë për media në Moskë.
Babai i udhëheqësit aktual, Ayatollah Ali Khamenei, u vra në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, që vazhdojnë që nga 28 shkurti.
Si SHBA-ja ashtu edhe Izraeli kanë deklaruar synimin e tyre për të vazhduar eliminimin e udhëheqjes iraniane, përfshirë Mojtaba Khamenein, i cili u zgjodh si lider i ri suprem.
Më herët, gazeta “Al-Jarida” e Kuvajtit raportoi se Mojtaba Khamenei u plagos në një tjetër sulm SHBA-Izrael dhe u transportua në Moskë për trajtim.
Duke komentuar këto pretendime, Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit konfirmoi se lideri i ri është plagosur në sulme, por tha se ai ndihet mirë. Megjithatë, ministria refuzoi të zbulojë vendndodhjen e tij.
Peskov gjithashtu shmangu komentet mbi pretendimet e bëra nga presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, për furnizimin e dyshuar të dronëve nga Moska për Teheranin.
Peskov ia drejtoi pyetjen Zelenskyyt, duke u shprehur: “Duhet t’i drejtoheni kreut të regjimit të Kievit dhe ta pyesni se nga e ka marrë këtë informacion. Ne nuk i komentojmë deklaratat e tilla”.
I pyetur për vazhdimin e bisedimeve që synojnë t’i japin fund konfliktit në Ukrainë, Peskov tha se Rusia është e hapur për të vazhduar procesin e paqes dhe po pret raundin e ardhshëm të negociatave. Ai tha se vendi dhe data e takimit të ri ende nuk janë përcaktuar.
Ai gjithashtu theksoi se deklaratat e presidentit amerikan, Donald Trump, tregojnë se Ukraina është pengesa kryesore në procesin e paqes.
“Ai (Trump) i rekomandon fuqishëm Zelenskyyt që të arrijë një marrëveshje. Dhe nga këto deklarata rezulton se pala ukrainase është pengesa kryesore në procesin e negociatave”, theksoi Peskov.
Rusia dhe Ukraina kanë zhvilluar disa raunde bisedimesh të paqes të ndërmjetësuara nga SHBA-ja gjatë vitit 2026. Procesi u ndërpre nga sulmi SHBA-Izrael ndaj Iranit më 28 shkurt.