Kumbullat e thata ndihmojnë kockat, por mos e teproni!

Një studim i Universitetit Shtetëror të Pensilvanisë shqyrtoi marrëdhënien midis konsumimit të kumbullave të thata, stresit oksidativ dhe inflamacionit.

Rezultatet e studiuesve amerikanë flasin për efektet mbrojtëse të këtij fruti veçanërisht në kockat e grave në post-menopauzë. Në praktikë, konsumimi i kumbullave të thata duket se lidhet me një efekt antioksidant dhe anti-inflamator, me një veprim të dobishëm në kontrast me osteoporozën.