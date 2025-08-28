Kundërshtarët e PSG, Barcelonës dhe Manchester Cityt në grupet e Champions League

Ka filluar hedhja e shorteve për fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve për sezonin 2025-2025.
Tashmë është bërë tërheqja e ndeshjeve të para, ku do të ketë përballje interesante.
Kampioni në fuqi, PSG do të ketë punë në fazën e grupeve me Bayern Munichm Barcelonën, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting CP, Newcastle dhe Atletiko Bilbao.
Barcelona do të përballet me PSG, Chelsea, Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhagen dhe Newcastle.
Ndërsa kundërshtarët e Manchester Cityt janë: Borusia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villareal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray dhe Monco.