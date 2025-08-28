Kundërshtarët e PSG, Barcelonës dhe Manchester Cityt në grupet e Champions League

FILE PHOTO: Soccer Football - Champions League - Quarter Final - Second Leg - Bayern Munich v Manchester City - Allianz Arena, Munich, Germany - April 19, 2023 General view of the Champions League trophy before the match REUTERS/Leonhard Simon/File Photo

Ka filluar hedhja e shorteve për fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve për sezonin 2025-2025.

Tashmë është bërë tërheqja e ndeshjeve të para, ku do të ketë përballje interesante.

Kampioni në fuqi, PSG do të ketë punë në fazën e grupeve me Bayern Munichm Barcelonën, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting CP, Newcastle dhe Atletiko Bilbao.

Barcelona do të përballet me PSG, Chelsea, Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhagen dhe Newcastle.

Ndërsa kundërshtarët e Manchester Cityt janë: Borusia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villareal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray dhe Monco.

