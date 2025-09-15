Kurkuma, receta efikase kundër glaukomës

Shafrani i Indisë është një përbërës me vlera shumë të dobishme. Kjo erëz vepron si detoksifikues. Ajo mund të konsiderohet si një anti-inflamator natyror, zvogëlon rrezikun e shkaktimit të sëmundjeve kardiovaskulare dhe është e mirë për mendjen, sepse vepron gjithashtu kundër Alzheimerit.
Tani studiuesit kanë gjetur se shafran i Indisë është gjithashtu e rëndësishme për ata që vuajnë nga glaukoma. Shkencëtarët nga Kolegji Universitar dhe Kolegji Imperial në Londër zhvilluan një studim, rezultatet e të cilave u botuan në revistën Scientific Reports.
Ata bënë një hulumtim të bazuar në qeliza dhe kafshë laboratorike, duke konkluduar se kurkuma, përbërësi më i rëndësishëm aktiv që përmban shafran i Indisë dhe që i jep aromën dhe ngjyrën karakteristike të verdhë, është në gjendje të zvogëlojë humbjen e qelizave retinale.
Shafrani i Indisë sjell përfitime dhe kundër migrenës
Migrena është shkaku kryesor i fillimit të glaukomës, sëmundje që zhvillohet kur lëngu që përmbajnë sytë nuk mund të rrjedhë siç duhet, duke rritur presionin brenda syrit.
Nëse nuk trajtohet në fillim, glaukoma mund të shkaktojë dëmtime në sy. Trajtimet tradicionale bazohen në përdorimin e lazerit, kirurgjisë ose pika të veçanta të syve. Dhe pikërisht në këto të fundit është mbështetur shpresa e studiuesve, që hulumtimi të mund të frymëzohet nga një studim i mëtejshëm, për të përdorur kurkumin si një përbërje që do të përfshinte pikat në sy për trajtimin e glaukomës.
Shafrani i Indisë është një ilaç natyral kundër mosfunksionimit erektil
Marrja e shafranit oral do të ishte shumë e shtrenjtë, sepse kurkumi ka solubility të dobët dhe për këtë arsye do të një kohë të gjatë për të hyrë në qarkullimin e gjakut. Është vlerësuar se pacientët duhet të marrin deri në 24 tableta kurkum në ditë për të përfituar nga vizioni i tyre.
Në vend të kësaj, futja e curcumit me pika sy do të jetë në gjendje për të rritur tretshmërinë e kompleksit nga pothuajse 400 mijë herë. Studiuesit nuk kanë vërejtur ndonjë efekt anësor të shafranit të përdorur kundër glaukomës, as acarim, as inflamacion.
Sipas autores së studimit, Francesca Cordeiro: “Për shkak se ne aktualisht jetojmë më gjatë, sëmundje të tilla si glaukoma janë vazhdimisht në rritje. Ne mendojmë se gjetjet tona mund të japin një kontribut të rëndësishëm për të ndihmuar jetën e atyre që preken nga këto sëmundje”.