Kurti përgëzon futbollistët për fitoren ndaj Islandës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka përgëzuar futbollistët e Kosovës për paraqitjen në dy ndeshjet kundër Islandës, që “Dardanët” i fituan me rezultat të përgjithshëm 5:2.

Kurti ka thënë se me këtë fitore që Kosova u ngrit në Ligën B të Ligës së Kombeve dhe me paraqitjen futbollistët na mbushën me krenari.

“Pesë gola në dy ndeshje kundër Islandës, tre të Vedat Muriqit, që ngrisin Kosovën në Grupin B të UEFA Ligës së Kombeve, e neve të gjithëve na mbushin me krenari për paraqitjen e lojtarëve tanë dhe rezultatin e arritur. Përgëzime për lojën, urime e gëzuar për shumë fitore tjera dhe suksese që na presin”, ka shkruar Kurti.

“Dardanët” mposhtën Islandën në të dyja ndeshjet e play-offit për të siguruar ngjitjen në Ligën B nga Liga C.

Pas fitores 2:1 në Prishtinë të enjten, Kosova e mposhti Islandën edhe në ndeshjen e dytë që u zhvillua në Murcia të Spanjës me rezultatin 3:1.